Nijpende woningnood, maar in hartje Nijmegen staan twee enorme panden leeg: hoe zit dat?

Coronapiek tijdens de Vierdaagse: hoe spannend wordt het?

NIJMEGEN - Hoe spannend wordt het tijdens de Vierdaagse, nu er een piek van coronabesmettingen is voorspeld voor de derde week van juli? Dat is een van de vragen die worden gesteld aan marsleider Henny Sackers en feestdirecteur Joris Bouwmeister tijdens de talkshow Stadsgesprekken in LUX.

22 juni