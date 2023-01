NMHC grijpt naast prijs: ‘Hoe mooi zaalhockey ook is, ons hoofddoel is promoveren op het veld’

De Nijmeegste Ex-dakloze Ashley is niet meer boos en heeft weer zin in het leven: ik wil graag een gezinnetje met een koophuis in Duitsland

NIJMEGEN - ‘De Gelderlander’ gaat verder op zoek naar de ziel van de Nijmegenaar. Bekende en onbekende Nijmegenaren, die hier geboren en getogen zijn, vertellen levensverhalen in de serie De Nijmeegste. Vandaag Ashley (1995), die als professioneel ervaringsdeskundige vertelt over haar leven in instellingen van jeugdzorg en als dakloze jongere.

27 januari