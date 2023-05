NMHC Nijmegen neemt shootouts het beste en staat met één been in de hockey-hoofdklasse

Kinderen bouwen dijken langs de Waal in Beuningen: ‘Dit is Rijkswater­staat in het klein’

,,We bouwen een dijk”, vertelt Masih (11). ,,Met stenen, takken en klei. Om het water tegen te houden.” Het is een drukte van belang woensdagmiddag aan de waterkant van de Waal. Kinderen in gele hesjes lopen af en aan met bouwmaterialen die ter plekke worden gevonden.