Nog heel even wachten op heropening ‘nieuwe’ Waalbrug na 1,5 jaar werkzaamheden

Brand bij Nijmeegse metaalbe­drijf ontstaan in berg schroot van tien bij tien meter

15 augustus NIJMEGEN - De brand op het terrein van metaalbedrijf HKS Metals in Nijmegen, zaterdagochtend in alle vroegte, is ontstaan in een berg metaal van tien bij tien meter. Dat zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.