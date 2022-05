Nog meer apenpokkenziekte in Nederland: deel van besmette mensen was op festival Darkland in België

NIJMEGEN - In Nederland zijn er na de eerste vondst afgelopen vrijdag nog vijf gevallen van de apenpokkenziekte bij gekomen. Het gaat in alle gevallen om mannen die seks hebben gehad met mannen.

Woensdag komt rijksgezondheidsdienst RIVM met een nieuwe update, maar de verwachting is dat het virus zich wel verder verspreidt. Een deel van de besmette mensen is op het festival Darklands in België geweest, waar ook in België meerdere besmettingen aan te relateren zijn. Darklands geldt als een de grootste fetisjfestivals voor homo’s ter wereld.

Het RIVM en het Erasmus Medical Center blijven de komende dagen nieuwe monsters analyseren om eventuele nieuwe gevallen snel op te kunnen sporen en de kans op verdere verspreiding te verkleinen. Het RIVM benadrukt dat het virus zich niet via seksueel contact verspreidt.

Gemiddeld twee tot vier weken ziek

Mensen met apenpokken - monkeypox - zijn gemiddeld zo’n 2 tot 4 weken ziek. De ziekte uit zich vaak door koorts, spierpijn en vermoeidheidsklachten. Daarna ontstaan er bultjes op de huid die veranderen in blaasjes.

Die blaasjes kun je krijgen bij de anus en schaamstreek, maar komen ook voor over de rest van het lichaam, gezicht en in de mond. Volgens infectioloog Chantal Bleeker-Rovers van het Nijmeegse Radboudumc is het raadzaam contact met de huidblaasjes te vermijden. Maar de ziekte kan zich volgens de hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten ook verspreiden via druppels, ‘wat we kennen van corona’.

De huisartsenposten kregen de afgelopen weekeinden verschillende telefoontjes van verontruste burgers over het apenpokkenvirus. Zoals die in de Achterhoek. ,,Maar in mijn praktijk nog niet", vertelt huisarts Bart Timmers uit Zeddam. Terwijl de GGD Gelderland-Zuid meldt dat er deze maandag weer wél wat belletjes over het virus zijn gepleegd.

Het RIVM heeft het bezoek aan website afgelopen week ‘explosief’ zien stijgen, meldt een woordvoerder van de dienst. Ook liep het aantal telefoontjes weer op. ,,Er leven wel wat vragen.”

Drie weken in quarantaine

Bleeker-Rovers beantwoordt op de website van het Radboudumc verschillende vragen over het virus, zoals over het verloop. ‘Nadat mensen besmet zijn geraakt duurt het 5 tot 21 dagen voordat klinische verschijnselen ontstaan'. Dat is ook de reden dat mensen die vermoeden dat ze besmet kunnen zijn geadviseerd wordt drie weken in quarantaine te gaan.

Wie toch besmet raakt, komt er in de meeste gevallen na een paar weken weer vanaf. ‘Maar een deel krijgt complicaties, zoals een longontsteking of een hersenontsteking, en kan daar aan overlijden.’ Die kans is volgens de hoogleraar niet heel klein. ‘Er zijn twee soorten van het virus, het West-Afrikaanse monkeypox-virus en de Centraal-Afrikaanse variant. In Engeland is de West-Afrikaanse variant gevonden. Daarvan ligt het overlijdenspercentage op 1%. Bij de variant uit Centraal Afrika is dat 10%.’

Volgens het RIVM is de variant die nu in Europa gevonden is niet heel besmettelijk, ‘maar veel is nog onduidelijk over de verspreiding ervan bij de personen die nu ziek zijn.’ De dienst verwacht nog een verdere toename van het aantal besmette mensen in Europa.