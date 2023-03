Noodopvang vluchtelingen op sportpark: in Hatert klinken zowel zorgen als complimenten

column Het CDA moet de resetknop gebruiken

Als je een wedstrijd verliest, moet je de trainer niet ontslaan. Hebben we vaker gehoord, maar zo nu en dan moet het herhaald worden. Ik las die woorden gisteren in deze krant in een stukje over het topberaad van het CDA. Vindt vandaag plaats. Natuurlijk gaat het duchtig over de positie van de ijdele en beetje stuurse trainer.