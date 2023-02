Nooit meer een kaartje kopen bij de servicebalie op station Nijmegen: loket is definitief dicht

Een kaartje kopen bij de ticket- en servicebalie op station Nijmegen is voorgoed verleden tijd. Sinds deze week is de balie definitief dicht.

NS kondigde de sluiting al eind 2020 aan. Dat leverde destijds kritiek op. De angst was dat ouderen en laaggeletterden de dupe zouden worden, ook werd gevreesd dat de sociale veiligheid zou afnemen.

Reizigers konden bij de servicebalie terecht voor vragen over hun treinreis, en konden er een treinkaartje kopen. Nu kan dat alleen nog online en via de ticketautomaten. NS sluit het loket, omdat steeds minder mensen er gebruik van maken. Ook op veel andere plekken gaan de balies dicht.

Laaggeletterden

Geen goede zaak, vindt Christian van Millingen van reizigersvereniging Rover. ,,Het clichébeeld is natuurlijk dat dit vooral ouderen raakt”, zegt hij. ,,Maar we hebben in Nederland ook een grote groep laaggeletterden die de NS-app en website minder goed kunnen lezen. Voor die mensen was de servicebalie een uitkomst.”

NS-woordvoerder Leonie Bosselaar zegt dat de nieuwe ‘Samen Service’ de servicebalie genoeg vervangt, ook voor ouderen en laaggeletterden. Onder die service vallen stationsmedewerkers die op of rond het station lopen. Ook hulp op afstand via de telefoon hoort erbij. ,,Ook is er een informatiezuil, een apparaat dat altijd beschikbaar is. Daarmee krijgen reizigers contact met een van onze medewerkers.”

Quote Arnhem Centraal heeft ook een serviceba­lie van meerdere vervoer­ders. Ik snap niet waarom in Nijmegen de krachten niet gebundeld kunnen worden Christian van Millingen, Rover

Krachten bundelen

Niet genoeg, vindt Van Millingen. Volgens hem kan de servicebalie in leven gehouden worden door samen te werken met verschillende vervoerders, zoals Breng en Arriva. ,,Arnhem Centraal heeft ook een servicebalie van meerdere vervoerders. Ik snap niet waarom in Nijmegen de krachten niet gebundeld kunnen worden.”

NS ziet dat niet zitten. Bosselaar: ,,Arnhem is een groter station met internationale reizigers. Nijmegen is een stuk kleiner met alleen reizigers in het binnenland.”

Volledig scherm De ticket- en servicewinkel is gesloten. © DG