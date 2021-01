Normaal zet kapper Theo zich voor iedereen in, nu krijgt hij steun: ‘Ik kan niet zonder haar’

Poppodium Merleyn komt zeker in Nieuwe Markt­straat, inspraak gaat alleen over invulling

13 januari NIJMEGEN - Het nieuwe poppodium Merleyn, nu nog gevestigd in de Hertogstraat, komt in de Nieuwe Marktstraat. Dat is voor cultuurwethouder Noël Vergunst geen vraag meer. Omwonenden, die eerder fel protesteerden tegen de komst van het kleine zusje van Doornroosje in het voormalige Vitens-gebouw, kunnen nog wel meepraten, maar alleen over de invulling van de plannen voor hun deur.