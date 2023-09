Nostalgie! Deze vijf voorwerpen waren vroeger in iedere Nijmeegse woonkamer te vinden

Mystery­shop­pers testen of horeca en winkeliers alcohol verkopen aan 18-min­ners

Hoe makkelijk komen jongeren onder de 18 jaar aan alcohol in supermarkten, winkels en horecazaken? Nepkopers, mysteryshoppers, testen dat sinds maandag in Nijmegen. Het is een actie om meer aandacht genereren voor het vragen van identiteitsbewijzen bij alcoholverkoop.