Nu beleggers afhaken, stranden Nijmeegse nieuwbouwprojecten: ‘Onbedoeld effect van de aanpak van huisjesmelkers’

Bosbrand nabij zweefvlieg­veld in Malden

In een bos bij Heumen vlakbij het zweefvliegveld in Malden is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Een gebied van zo'n 25 tot 30 meter stond daarbij in lichterlaaie. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatste om het vuur te blussen.