Nuttig verjaardagskaartje voor Wijchense 18-jarigen?

Kersten van coalitiepartij Kernachtig Wijchen en Herms van oppositiepartij Wijchen Lokaal zitten in een landelijke appgroep van jonge lokale politici, vertelt Kersten. ,,Daar kwam dit idee ter sprake. Volgens mij begon het balletje te rollen door een raadslid uit Katwijk. Na een raadsvergadering tijdens een biertje, raakte ik er met Dave over in gesprek.”

Utrecht voerde het verjaardagskaartje al in. Kersten en Herms kijken de kunst bij onder meer deze gemeente af. ,,In Gelderland zijn we het nog weinig tegengekomen.”

Voorkomen schulden

Wat komt erop te staan? Dat als je 18 wordt, je een DigiD moet aanvragen, een eigen zorgverzekering moet afsluiten en studiefinanciering kunt aanvragen bijvoorbeeld. Kersten: ,,Wat hun rechten en plichten zijn, waar ze terechtkunnen als ze vragen hebben. En een verwijzing naar Kwikstart.”

Kwikstart is een informatieve website en app van Stichting Kinderperspectief. ,,De kaart kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en schuldenproblematiek.”

Input van jongeren zelf

De precieze vorm van het verjaardagskaartje moet nog worden uitgedacht. ,,Maar het wordt een fysiek kaartje. Het liefste ontwikkelen we het samen met jongeren zelf. Zo weten we hoe we hen het beste kunnen aanspreken.” De raadsleden hebben hiervoor inmiddels contact gezocht met de jongerenwerkers van Wijchen.

Kersten en Herms zijn nu bezig om hun voorstel door de gemeentelijke molen te loodsen en er een meerderheid voor te vinden. Wanneer het kaartje voor een definitief akkoord aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, kan Kersten nog niet zeggen.

