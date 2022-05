NXP dingt mee naar ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’

De chipproducent moet de strijd aangaan met cosmeticabedrijf Rituals uit Amsterdam en het ingenieursbureau Demcon uit Enschede met een filiaal in het Brabantse Best. De bedrijven konden zichzelf aanmelden voor deze ondernemingsprijs.

Jury

Tientallen bedrijven hebben dat de afgelopen maanden gedaan. De jury bestaat uit kopstukken uit het Nederlandse bedrijfsleven met als erevoorzitter koningin Máxima.Op 23 mei is de finale in Groningen en wordt bekend wie zich winnaar mag noemen.

NXP is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. De letters staan voor Next eXPerience. NXP is een wereldwijd opererende firma met vestigingen in dertig landen. Het hoofdkantoor staat in Eindhoven (zevenhonderd medewerkers) en een grote chipfabriek in Nijmegen waar zo’n 1800 mensen werken. NXP maakt chips voor onder meer auto-elektronica, mobiele telefoons, computers en ledverlichting.