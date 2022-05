NXP kan vraag naar chips amper bijbenen: groei goed voor honderd nieuwe banen in Nijmegen

NIJMEGEN - De vraag naar chips is vele malen groter dan chipmaker NXP, met een grote fabriek in Nijmegen, kan produceren. ,,Onze producten zijn gewild. We moeten klanten teleurstellen. Meer dan 80 procent van onze producten heeft een levertijd van 52 weken,” zegt Jean Schreurs, directeur van NXP Nederland.

De Nijmeegse fabriek draait op volle toeren. Maar er moeten meer machines en mensen bij om de productie verder op te krikken. Vorig jaar werkten 1435 medewerkers in vaste dienst bij de Nijmeegse chipfabriek, nu zijn dat er 1500, plus nog eens zo’n driehonderd uitzendkrachten. Schreurs verwacht dit jaar in Nijmegen nog eens met zo’n honderd vaste medewerkers te groeien.



Verder komen er in Nijmegen nieuwe machines om meer chips te kunnen produceren, het gaat om een investering van 100 miljoen dollar.

Veel vraag, weinig voorraden

Veel vraag en weinig voorraden bij de klanten zorgden voor mooie cijfers bij NXP. De omzet was in de eerste drie maanden 3,14 miljard dollar (omgerekend bijna 3 miljard euro). Een stijging van 22 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021. ,,Dat is gigantisch veel.”

De groei was het grootst bij het bedrijfsonderdeel dat chips maakt voor auto’s, onder meer bij de Nijmeegse chipfabriek. De omslag naar elektrische auto’s betekent voor NXP goed nieuws, want daarvoor zijn meer chips nodig, zegt Schreurs. Dan gaat het onder meer om chips voor accu’s en voor radarsystemen. Schreurs haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat de groei van elektrische auto’s stijgt van 23 procent dit jaar naar 30 procent in 2023. NXP is een van de grootste leveranciers van chips voor auto’s.

De vraag naar chips voor laptops, beeldschermen, games en andere consumentenelektronica is verder opgestuwd door de coronacrisis en de lockdowns.

Bij NXP Nederland werken in totaal 2500 mensen, waarvan 1800 in Nijmegen en 700 in Eindhoven.