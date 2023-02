Oekraïeners in Druten eten met de burgemeester

Ze kwam puur om samen te eten en praten, om te horen hoe het nu gaat met de Oekraïense vluchtelingen die hier tijdelijk wonen, zo laat ze via een woordvoerder weten.

Ze bezocht het schip al eerder. Sinds mei 2022 worden zo’n 136 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het schip was in eerste instantie gehuurd voor zes maanden. In verband met de aanhoudende oorlog heeft de gemeente besloten het huurcontract te verlengen tot eind 2023.

‘Fijne manier van contact’

Van Rhee-Oud Ammerveld schoof aan bij verschillende tafels. De gesprekken gingen over het leven in Druten, maar ook over het leven dat zij hebben moeten achterlaten in hun eigen land. ,,Samen eten en luisteren naar verhalen is een fijne manier in contact te blijven”, zegt de burgemeester.

,,Ik heb ontroerende, schrijnende, maar ook veel positieve verhalen gehoord over hun belevenissen en ervaringen hier in onze gemeente. De dankbaarheid voor de opvang is groot. Een mevrouw vertelde met tranen in haar ogen dat zij het lieve Nederland tot aan haar dood nooit zal vergeten.”

‘Bewondering’

Veel Oekraïners hebben inmiddels werk of gaan naar school. ,,Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop de Oekraïners zich hier staande houden en hun leven in Druten hebben opgepakt”, zegt Van Rhee-Oud Ammerveld. Op het cruiseschip helpen medewerkers de vluchtelingen. De burgemeester sprak ook met hen.

Volledig scherm Het cruiseschip afgemeerd naast de Veerdam. © DG

