Oekraïners in shock om bekladdingen in Nijmegen: ‘Dit is actie om ons in slecht daglicht te zetten’

interview Zangeres Fay Claassen jubileert: ‘Live optreden is mijn kracht’

NIJMEGEN - Zangeres Fay Claassen past steeds minder in een hokje: jazz, Nederlandstalige liedjes of songs van The Beatles geeft ze een eigen draai. Haar stem, fluisterzacht, dan weer vol stralende levensvreugde, brengt emoties teweeg. Ter ere van haar 25-jarig jubileum wandelen we door Nijmegen, waar ze opgroeide en waarnaar ze regelmatig terugkeert.

25 april