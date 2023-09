Oekraïners in Wijchen verhuizen toch later: ‘Last van langere levertijd bouwproducten’

Oud-stu­dent Bram wil geld van HAN na grote hack: ‘Dacht dat m’n verhaal veilig was’

Hij dacht dat zijn gevoelige privé-informatie veilig was. Tot Bram Kleisterlee hoorde dat die mogelijk in handen was van een hacker. 1000 euro eist hij van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Waren z’n gegevens genoeg beschermd?