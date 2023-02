Oekraïners verhuizen vandaag van Het Buitencentrum in Overasselt naar het oude gemeentehuis in Malden

In totaal 75 Oekraïense bewoners van Het Buitencentrum in Overasselt verhuizen woensdag naar het voormalige gemeentehuis in Malden. Ze betrekken daar de negentien appartementen waarin het gebouw is opgedeeld.

In de ochtend vindt een laatste inspectie van het pand plaats, waarna de verhuizing vrijwel zeker doorgaat. In het gebouw aan de Rijksweg komen, voorlopig een jaar lang, vrouwen en kinderen te wonen.

De Oekraïense vluchtelingen verhuizen in een dag naar Malden. De volwassenen krijgen in de ochtend de kans de appartementen te verkennen en zich eigen te maken. De kinderen volgen in de middag vanuit hun scholen. Basisschoolkinderen lopen woensdag in groepjes begeleid naar hun nieuwe huis, zodat ze meteen de route kunnen verkennen.

Quote Ze maken een nieuwe stap in meer zelfstan­dig wonen. Het is niet meer zo dat mensen samen in een zaal moeten eten Woordvoerder , gemeente Heumen

De noodopvang in Het Buitencentrum in Overasselt wordt uiterlijk 1 april gesloten. Dat is ruim een jaar nadat de eerste vluchtelingen er, kort na het begin van de oorlog in Oekraïne, introkken.

De eigenaar wil de voorziening weer gaan aanbieden voor met name schoolvakantiekampen. De komenden twee maanden blijft het gebouw nog wel beschikbaar voor een kleine groep vluchtelingen zonder jonge kinderen.

Vrijwilligers

In Overasselt steunde de opvang van Oekraïense vluchtelingen lange tijd deels op de inzet van enkele tientallen vrijwilligers. Die werden daarvoor eerder dit jaar geëerd. In Malden worden minder vrijwilligers ingezet, verwacht een woordvoerder van de gemeente. ,,Mensen weten hun weg nu veel beter te vinden, hebben veelal ook werk”, zegt hij. ,,Ze maken een nieuwe stap in meer zelfstandig wonen. Het is niet meer zo dat mensen samen in een zaal moeten eten.”

