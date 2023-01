Old Skool verleidt de verstokte vleeseters en wil een lege kliko

Angst voor vogelgriep zorgt voor stress in kippen­schuur van boer Henk: ‘Kijk vaak naar boven’

MILLINGEN - Het is ‘dikke stress’ deze weken in de kippenstal van Henk Coerwinkel in Millingen. Sinds vorige week dinsdag vogelgriep werd ontdekt bij een bedrijf in Loo (gemeente Duiven), gaat hij elke dag kijken hoe het met zijn pluimvee is.

25 januari