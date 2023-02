Olga (36) en haar gezin kiezen definitief voor de Veluwe • Ontsnapte tbs’er Sherwin W. opgepakt in Spanje

Gastgezinnen met Oekraïense vluchtelingen in huis haken af: ‘De rek is er soms uit na al die tijd’

Gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen in huis onderdak hebben geboden, haken vaak af. Want de rek is er bij particuliere initiatieven soms uit na al die tijd, merken ze bij RefugeeHomeNL die de opvang van gevluchte Oekraïners bij particulieren regelt en begeleidt.

De strijd om de windmolens is nog maar net begonnen: ‘Omwonenden profiteren er echt van’

De afspraken staan al zwart op wit: in elke regio in Gelderland moeten tientallen windmolens bijkomen. Duurzame energie die de opwarming van de aarde door de uitstoot van fossiele brandstoffen moet tegengaan. Maar niet in mijn achtertuin.

Vrouw raakt gewond door botsing met auto tegen boom, voertuig belandt in sloot

Een vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Appeltern. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Inwoners blijven zitten met financiële kater na illegaal tentfeest van geheime radiozender. Of was het toch een ander feestje?

Een illegaal feest gaat de eigenaar van een perceel aan de Elhorsterweg in Zenderen mogelijk een hoop geld kosten.

Keeper De Graafschap helpt zieke Shane (4) met geld voor spoedbehandeling tegen eetstoornis

Een mooi gebaar: De Graafschap-doelman Hidde Jurjus veilt twee VIP-kaarten voor het bekerduel met Ajax. De opbrengst komt ten goede aan de zieke Shane (4) uit Doesburg, wiens ouders een crowdfunding zijn gestart voor een behandeling in Oostenrijk.

Corona nu een gewone griep? ‘Klopt niet en timing van die boodschap tijdens carnavalsgolf is ongelukkig’

Corona kun je nog steeds niet beschouwen als een gewone infectieziekte, zoals de griep. Daarvoor zijn de risico’s voor ouderen en kwetsbare mensen nog steeds te groot.

Zware frontale botsing in Westervoort: weg afgesloten

Door een harde frontale botsing tussen twee auto’s is de Rivierweg in Westervoort op vrijdagochtend tijdelijk afgesloten. Er is bij dit ongeluk niemand gewond geraakt.

Oekraïense Olga (36) en haar gezin kiezen definitief voor bestaan dorp op de Veluwe: ‘Het is hier fantastisch’

Haar zoon Ilya (13) dartelt over de voetbalvelden van de Veluwe, terwijl dochters Taisia (10), Stefania (7) en Nina (2) niet weg zijn te slaan uit de dansschool. De Oekraïense moeder Olga Kohta (36) had precies een jaar geleden, toen de oorlog in haar thuisland uitbrak, niet gedacht dat ze zo gelukkig zou zijn in Nunspeet. ,,Ik wil hier een leven opbouwen.”

Duo met auto vol gestolen kleding van Zara rekende buiten oplettende beheerder van vakantiepark

Een oplettende beheerder van een vakantiepark in Garderen zag 9 november vorig jaar een auto volgeladen met kleding, waaronder veel van Zara, het park oprijden. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Een paar uur later zaten een 33-jarige Roemeen en een even oude Roemeense in het politiebureau.

Stakingsmarathon in regionaal openbaar vervoer: ‘Vijftien stakingsdagen de komende zes weken’

Het regionale openbaar vervoer in Nederland maakt zich op voor een marathonstaking: er volgen liefst vijftien stakingsdag in de komende zes weken, zo kondigen vakbonden FNV en CNV aan.

Veldbestormer bij PSV is 20-jarige man uit Roermond, was dronken toen hij keeper aanviel

De man die donderdagavond het veld bestormde tijdens de voetbalwedstrijd van PSV tegen tegen Sevilla FC is een 20-jarige inwoner van Roermond. Uit een alcoholtest blijkt dat hij dronken op de tribune zat. De veldbestormer moet in maart voor de rechter verschijnen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Tientallen boetes voor (drugs)overlast en zwartrijden op station Nijmegen, gebied krijgt maandelijkse controle

Op station Nijmegen gebeurt genoeg dat het daglicht niet kan verdragen, blijkt uit de eerste van een reeks grote controles die donderdag is gehouden. Tientallen reizigers zorgden voor overlast, reden zwart of liepen met verboden zaken rond.

Uit Pompestichting ontsnapte tbs’er Sherwin W. opgepakt in Spanje

De ontsnapte tbs’er Sherwin W. is opgepakt in Spanje. Dat maakt het OM vrijdagmiddag bekend. Het Openbaar Ministerie gaat Spanje vragen om de man over te leveren aan Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.