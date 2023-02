Om de zorg te ontlasten, moeten we de huisarts digitaal benaderen

Contact met de huisarts via WhatsApp, videobellen etcetera is erg handig voor korte en eenvoudige vragen. Bijvoorbeeld over medicijngebruik of als je nog iets wilt toevoegen naar aanleiding van een recent bezoek aan de huisarts. In de huisartsenpraktijk waar ik bij ben kan ik ook gebruik maken van de telefonische spreekuren die een paar keer per week worden gehouden. Handig, maar je bent meer dan je hoofd of je stem! Een arts kan door de manier waarop iemand binnenkomt in de spreekkamer, hoe iemand loopt, een hand geeft en andere waarnemingen al een indruk krijgen van betreffende persoon. Dit geeft vervolgens de arts in het consult completere informatie over de gezondheid van de patiënt. Een goede relatie is ook belangrijk en het persoonlijke contact kan daarbij helpen. Uiteindelijk kan dat allemaal tot betere diagnoses leiden en dus betere adviezen en behandeling en daar gaat het toch om?



Mieke Hydra, Nijmegen