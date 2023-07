Omloop der Zevenheuvelen houdt rekening met slecht weer: races ingekort en mogelijk volledig geschrapt

De organisatie van wielerkoers Omloop der Zevenheuvelen heeft maatregelen genomen vanwege het voor deze zondag voorspelde slechte weer. De ronde van de beloftecategorie (onder 23) is met één ronde ingekort. Of de recreantenrace later deze middag doorgaat is nog de vraag.