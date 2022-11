Omstreden beurs met slangen in plastic bakken roept felle weerstand op: hoe diervriendelijk is dit?

Slangen, schildpad­den en hagedissen in bakjes: politici willen dat Nijmegen stokje steekt voor exoten­beurs

NIJMEGEN - Slangen, schildpadden en hagedissen in bakjes: een geplande exotenbeurs in Nijmegen is dieronvriendelijk en mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid. Dus onacceptabel. Dat vinden de Nijmeegse Partij voor de Dieren en raadslid Michelle van Doorn (ODV).

8 november