Omstreden ‘zoen & zoef’ in Malden krijgt slagbomen: ‘Daar komen ongelukken van’

Geneeskun­de­stu­dent Coen heeft stichting over mentale gezondheid: 'Ontstaan uit eigen ervaring'

Hoewel we de afgelopen jaren steeds opener lijken te zijn over onze mentale gezondheid, heerst er toch nog een taboe rondom het hebben van mentale problemen. Om hier verandering in te brengen, startte geneeskundestudent Coen Vulders (25) met stichting Open Boek Nijmegen. Hij vertelt erover.

24 januari