Omvlee pakt handschoen weer op na vertrek bij DIO in het seizoen: doelman naar Batavia

Tientallen buitenland­se jongeren in Nijmegen staan op wachtlijst voor onderwijs; taalklas­sen zitten vol

Het onderwijs kan de toestroom van buitenlandse leerlingen niet aan. De internationale schakelklassen in Nijmegen, waarin jongeren Nederlands leren, zitten vol. Er is een wachtlijst van tachtig tieners. Voor jongeren in de (crisis)noodopvang is helemaal geen onderwijs.