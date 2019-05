Onbeschrijflijk verdriet na dood van aanstaande moeder Kim (25): ‘Ze was zo benieuwd naar hun koppies’

Zwanger van een tweeling had Kim van der Hoef drie centimeter ontsluiting. Ze was op een veilige plek, leek het, in het Radboudumc in Nijmegen.



Maar nadat ze vorige week donderdag bij een wandeling naar het toilet neerviel, kon haar leven ondanks een reanimatie niet worden gered. Wel werden de twee baby’s – Tess en Raff – nog met een keizersnee levend en wel uit haar buik gehaald.



,,Ze maken het wonderbaarlijk goed’’, laat vader en vriend van Kim, Kurt den Brok, weten. Het is het enige positieve dat hij op dit moment kan melden. Hij is in een nachtmerrie beland. ,,Het zwartste scenario dat je je kunt bedenken.’’