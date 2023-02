Onderdak voor mensen met een smalle beurs: garanties voor genoeg goedkope huizen in Beuningen

De gemeente Beuningen legt dat vast in een verordening. Ze heeft relatief weinig goedkope (huur)woningen. Die achterstand op de doelstellingen van een derde en twee derde is echter zo groot dat die ook niet zal worden ingelopen door de nieuwe regels, zegt wethouder Sijmen Versluijs van Ruimtelijke Ordening.

Nationale criteria

Het percentage van twee derde betaalbare woningen is een nationaal streven. Betaalbare huurwoningen zijn door de rijksoverheid gedefinieerd als woningen met een huur van maximaal 1000 euro per maand. Een sociale huurwoning heeft een huur onder de huurtoeslaggrens van 808 euro. Betaalbare koopwoningen zijn woningen tot aan 355.000 euro.

Zelfbewoningsplicht

De gemeente stelt een termijn in waarop de woningen in verhuur moeten blijven. Daardoor voorkomt ze dat de huizen na oplevering en een eerste periode van verhuur verkocht worden. Sociale huurwoningen moeten minimaal 25 jaar sociale huurwoning blijven. Voor middenhuur is de termijn tien jaar. Bij koopwoningen is de termijn vijf jaar. Dit is gekoppeld aan een zelfbewoningsplicht om speculatie en opkopen voor verhuur te voorkomen.