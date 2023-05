Onderzoek naar bekladding 52 graven Nijmeegse begraafplaats afgerond

Oekraïners in shock om bekladdin­gen in Nijmegen: ‘Dit is actie om ons in slecht daglicht te zetten’

NIJMEGEN - Een actie om te provoceren, met als doel de Oekraïense gemeenschap in een slecht daglicht te zetten. Dáár is het de vandalen die 52 oorlogsgraven op de militaire begraafplaats Jonkerbos hebben beklad om te doen, denken Oekraïners in en buiten Nijmegen.