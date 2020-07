Onderzoekers Radboudumc ontdekken genafwijking bij jonge coronapatiënten

Prestatie-ei­sen dwarsbomen het bestrijden van misdaad in Oost-Nederland: miljoenen kunnen beter besteed

7:03 NIJMEGEN/ ARNHEM - ‘Rare, perverse financiële prikkels’ staan het effectief aanpakken van de misdaad in de weg. Veel winkeldieven worden bijvoorbeeld vervolgd, omdat justitie daar geld voor krijgt. Maar dat is niet per se de beste oplossing voor samenleving.