Ongeluk op A50 bij knooppunt Ewijk, rijstroken weer open

Verleden Leven Nijmeegse Frans (1960 - 2022) wilde graag van betekenis zijn in het leven

NIJMEGEN/ GRAVE - De open, warme en humoristische Frans Veldman wilde graag van betekenis zijn in zijn leven: bij zijn werk als financieel manager voor Dedicon in Grave, bij zijn maatschappelijke activiteiten en voor zijn familie, buurtgenoten en vrienden. En dat is hem gelukt.

3 juni