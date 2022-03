Ongeneeslijk zieke Kitty Trepels van Mil mist haar moeder enorm: ‘Ik praat het liefst in de tegenwoordige tijd over haar’

,,Mijn moeder Gonny is op 24 mei 2020 overleden aan de gevolgen van kanker. Deze afschuwelijke ziekte zit in de familie. Mijn moeder verloor haar man aan de ziekte. Mijn vader was pas 25 jaar toen hij stierf. En mijn zusje Sandra had kanker, maar overleefde het”, zegt de ongeneeslijk zieke theatermaker en HAN-docent Kitty Trepels van Mil (58) uit Nijmegen.

,,Tijdens het afscheid van mijn moeder in het openluchttheater in Uden speelde vriend Thijs van Leer op zijn dwarsfluit. Singer-songwriter Maarten Peters zong het lied Vanaf vandaag waarvan de essentie is: als iemand overlijdt, is de persoon niet weg, maar woont zij of hij in je hart.