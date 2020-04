Ongerust over opzoeken van grenzen aan coronaregels, ‘dan gaan getallen zo weer omhoog’

Ooggetuige van de oorlog ‘Het was een knalavond. Fijn ‘gejeld’’

22 april In Berlijn vechten de Russen inmiddels in de stad. De Duitsers hebben de Wieringermeer onder water laten lopen. Hoeveel zullen zij nog vernietigen en zullen ze voedselhulp in Holland toestaan? De beelden en verhalen van de verschrikkingen in de kampen van Bergen-Belsen en Buchenwald maken grote indruk. Maar er is ook vreugde over het hernieuwde contact met vrienden en familie in het inmiddels bevrijde Nederland boven de rivieren.