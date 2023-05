Ongeveer acht op de tien 17-plussers in Nijmegen heeft een rijbewijs

Huis onbewoon­baar door felle zolder­brand in Lent, kat van getroffen bewoners overleden

Op de zolder van een nieuwbouwwoning aan de Porrenhofstraat in Lent is zondagavond brand uitgebroken. Daarbij is de kat van de getroffen bewoners overleden. Door de schade die de brand heeft veroorzaakt, is het huis voorlopig onbewoonbaar verklaard door de brandweer.