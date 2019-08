Onnodig weggegooide pil enorme kostenpost

‘Moedeloos’ van talloze vernielin­gen in Heemtuin Malden

7:29 MALDEN - Al jaren kampt de Heemtuin in Malden met vernielingen. Dit jaar is het helemaal raak. ,,Je stapt ’s morgens al met de schrik in de benen op de fiets. Wat zou er nu weer kapot zijn of in de fik hebben gestaan.”