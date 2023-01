Ontploffing Tannane verlamt NEC

De feestneus kan uit de la in Wamel: carnaval gaat door!

WAMEL - De feestneus kan uit de la in Wamel. De confetti kan worden besteld. Het carnavalsfeest van de Oude Gierpont gaat door. Niet in de aloude zaal De Rut, maar in een tent. Waar die komt te staan, wordt komende week bekend.

14 januari