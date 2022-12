Ontsnapping tbs’er zwengelt verhitte discussie aan: ‘Het lijkt erop dat hij het personeel voor de gek heeft gehouden’

Kritiek op ‘krakend’ tbs-sys­teem na nieuw incident bij Pompekli­niek: ‘Er worden foute inschattin­gen gemaakt’

NIJMEGEN - Het tbs-stelsel in Nederland dreigt onhoudbaar te worden. De vlucht van een tbs’er van de Pompestichting in Nijmegen die even later in Soest een vrouw neerstak, is onderdeel van een groter, structureel probleem in de tbs-sector.

