Ontsnapte tbs’er Sherwin W. op nationale opsporingslijst gezet

NIJMEGEN - De 27-jarige Sherwin W. uit Spijkenisse is dinsdag door het Openbaar Ministerie op de nationale opsporingslijst gezet. W. ontsnapte afgelopen juni uit de Pompekliniek in Nijmegen, samen met Luciano D.

Laatstgenoemde werd al na twee dagen van de A12 geplukt en de man die het duo hielp ontsnappen met een slijptol is inmiddels veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Maar van W. ontbreekt nog steeds ieder spoor.

23 personen

Het Openbaar Ministerie heeft de voortvluchtige W. nu op de nationale opsporingslijst gezet, een lijst met de meest gezochte personen van Nederland. Op die lijst staan nu 23 personen, waaronder enkele verdachten in het MH-17 proces.



W. zit in de Pompekliniek omdat hij betrokken is bij meerdere gewelddadige afpersingen en een overval met fatale afloop. In 2015 zat hij in de laatste fase van zijn jeugd-tbs toen hij, terwijl hij zou gaan werken, een roofoverval pleegde. Daarbij schoot hij de 48-jarige Tilburger Mick Pitai dood. W. werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf plus tbs.



Wie hem denkt te zien, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie en hem beslist niet zelf te benaderen.

De Nationale opsporingslijst Het plaatsen van een voortvluchtige op de Nationale Opsporingslijst gebeurt bij hoge uitzondering en alleen wanneer de politie andere opsporingstechnieken al heeft ingezet. Komt iemand op de lijst, dan wordt diens naam en herkenbare foto gepubliceerd. Dat is een grote inbreuk op de privacy van die persoon en diens omgeving, vandaar dat het OM terughoudend is in het toepassen van de opsporingsmethode.

Buitenland

Woordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid zei in september dat de politie nog steeds met man en macht naar Sherwin W. zoekt. ,,We houden met meerdere scenario’s rekening. Eén daarvan is dat de voortvluchtige in het buitenland is.”



Ingewijden zeggen dat er in de afgelopen maanden een enkele tip over is binnengekomen, maar die bleek niet te kloppen.

Opvallend

Dat Sherwin W. na vijf maanden nog steeds op vrije voeten is, mag opvallend genoemd worden. Wie tot dit jaar uit de Pompekliniek brak, werd vaak binnen enkele dagen of hooguit een week weer gepakt. Tbs’er Dennis P., die in 2019 met geprepareerde schoenen en bestek in zijn hand over het hek klom, werd zelfs na twee uur al getraceerd.

Volledig scherm Een foto van W., kort voor zijn uitbraak © Politie/Opsporing Verzocht