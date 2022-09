Onvrede over bouwplan Weezenhof laait opnieuw op: ‘Gemiste kans om vertrouwen terug te winnen’

Bewoners Weezenhof willen dolgraag nieuw winkelcen­trum, maar wel wat minder massaal graag

NIJMEGEN - Te massaal. Te compact. Met twaalf verdiepingen te hoog. Te veel auto's die rondom moeten parkeren. Dat vindt bewonersplatform Weezenhof van de bouwplannen voor een nieuw winkel- en wooncentrum in de wijk. In een kritische brief aan de Commissie Beeldkwaliteit en stadsbestuur roept de bewonersvertegenwoordiging op tot meer kleinschaligheid.

