Ook in de skatehal en de autogarage kun je je stem uitbrengen

Ik mis je De vader van Marjolein zei tijdens de lockdown: ‘Ik zit hier eigenlijk alleen maar wat te wachten op de dood’

,,Mijn vader was een heel gezellige en lieve man met enorm veel kennis over van alles en nog wat. Hij gaf ons raad op veel vlakken. Ook was hij een soort leraar. Hij heeft mij leren snowboarden en surfen. Dat laatste heeft hij nog gedaan toen hij terminaal ziek was. Het was op Curaçao. In zijn rolstoel op het strand schreeuwde hij naar mij om zijn instructies duidelijk te maken”, zegt Marjolein Hutting (36) uit Nijmegen over haar vader Henk.

12 maart