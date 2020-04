Ook ‘jongeren’ nu door corona eenzaam in verpleeghuis: ‘Astrid stond tot voor kort midden in het leven’

Drie mensen in regio overleden door corona, geen nieuwe ziekenhuis­op­na­mes

21 april NIJMEGEN - Het aantal Nijmegenaren dat is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus is met 2 gestegen naar in totaal 44. In Wijchen overleed volgens de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1 inwoner aan Covid-19. In totaal kostte het virus 8 Wijchenaren het leven.