Ook Nijmegen wil nieuwe gascentrale tegenhouden: raad denkt dat vergunning geweigerd kan worden

Haar beperking weerhoudt programma­ma­ker Eva Eikhout van niets: ‘De bureaucra­tie in dit land maakt je beperkt’

In de rubriek Campergesprekken haalt Dirk Lotgerink illustere personen die een band met de regio hebben uit hun comfortzone door ze te interviewen in zijn oude camper. Vandaag is alleskunner Eva Eikhout (27) te gast. Een gesprek over zelfinzicht, bureaucratie en de liefde.