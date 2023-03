Ook zonder De Veldschuur houdt Overasselt zijn hippieachtige festivalletje aan de Maas

VOETBAL NIJMEGEN EO Achilles’29 krijgt tik van Bennekom, Juliana’31 terug in degradatie­zo­ne na nederlaag, topper in 4A onbeslist

De voetballers van Achilles’29 blijven ook na de zeventiende wedstrijd de hekkensluiter in de eerste klasse D van het zaterdagvoetbal. De Groesbekenaren verloren met 0-4 van Bennekom. Juliana’31 is na de 0-2 nederlaag thuis tegen ONA’53 terug in de degradatiezone van de derde klasse A.