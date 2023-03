Oost-Nederland moet het met duizend agenten minder doen: ‘We ervaren die tekorten dagelijks’

lezerspanel Dwingt de Groningse gaswinning Mark Rutte tot opstappen? ‘Teflon Mark zal óók dit wel overleven’

De parlementaire enquêtecommissie oordeelt hard over de gaswinning in Groniningen: de overheid kwam te laat in actie en de belangen van Groningers zijn structureel genegeerd, zegt ze. Vier lezers van De Gelderlander reageren op deze stelling: Na het snoeiharde rapport kan Mark Rutte niet langer aanblijven als premier.