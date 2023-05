‘Op mijn dijk valt met goed fatsoen niet lekker rustig te wandelen’

‘Het is de angst die we altijd hebben gehad’; toch risico op giftige stoffen in plassen Over de Maas

Wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal is boos. Na drie jaar krijgt ze gelijk: er is wel degelijk een risico dat het gestorte granuliet in de plassen van Over de Maas tóch gevaarlijk is voor de gezondheid. Dat blijkt uit een rapport van onderzoekers van Deltares en RIVM.