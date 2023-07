‘Opgejaagd door Kapi, de hond die ons richting geld en winst en zogenaamd geluk dwingt’

De allergroot­ste tent ooit in Nederland gebouwd, komt uit Soest, en op dit festival staat ‘ie: ‘Heel spannend!’

Wat is 37 meter lang, 33 meter breed en 10 meter hoog? Een woonblok? Ja, maar óók de grootste, decoratieve tent ooit in Nederland gebouwd. Het gevaarte pronkt dit weekend op muziekfestival Down the Rabbit Hole in Beuningen bij Nijmegen. Het is het meesterstuk van tentenbouwer Firma Brandwacht uit Soest.