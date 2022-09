Opgelichte Oekraïense student overspoeld met steun, crowdfundactie loopt storm: ‘Dit is ongelooflijk’

Energiever­bruik aardgas­vrije Jerusalem­buurt flink hoger dan gedacht: Talis vergist zich met cijfers

NIJMEGEN - Het energieverbruik van de aardgasvrije nieuwbouwwoningen in de Nijmeegse Jerusalembuurt loopt sterk uiteen. Gemiddeld ligt het verbruik een stuk hoger dan woningcorporatie Talis, per vergissing, eerder heeft gemeld. Toch blijft het verwarmingssysteem volgens Talis gunstiger dan de woningcorporatie had verwacht.

31 augustus