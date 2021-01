Opluchting voor Job (16) en zijn ouders: toch met voorrang vaccin voor verzorgers thuiswonende gehandicapten

VIDEO Botsing in Nijmegen: één bestuurder gewond naar het ziekenhuis, de andere aangehou­den

17 januari NIJMEGEN - Bij een botsing tussen twee auto’s op de kruising IJpenbroekweg-Broekstraat in Nijmegen is zaterdagavond laat één van de bestuurders gewond geraakt. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder is aangehouden.