Opnieuw autobrand en mysterieuze tekst bij woning in Nijmegen-Oost: ‘In deze straat is 30 jaar niks gebeurd’

Weer moesten de hulpdiensten uitrukken voor een autobrand. Dit keer ging het alarm af om 3.14 uur. Weer stond er een soort leus op de stoep gekalkt. Hetzelfde gebeurde afgelopen nacht in dezelfde straat ook. De brandweer rukte uit en bluste de tweede brand. Een auto raakte zwaar beschadigd.



De eerste brandstichting was vermoedelijk een mislukte actie bij een verkeerd adres. Mogelijk zijn dezelfde daders teruggekomen, dit keer voor een ander adres.



Afgelopen nacht brandde een bestelbusje uit aan de voorkant van de auto. Een paar meter daarnaast stond met rode letters weer een aantal ‘kryptische’ woorden. Te lezen waren de letters ‘VRIe ND PeDo AD’



Het is niet duidelijk of er slachtoffers vielen of of de bewoners thuis waren.