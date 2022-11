Opnieuw minder treinen tussen Nijmegen en Venray door gebrek aan personeel

Langdurig ziekteverzuim

Woordvoerder Stefan Claessens gaf vorige week nog tekst en uitleg bij de regelmatige uitval op het traject. Één reden is een stijging in coronabesmettingen, waardoor het personeelsbestand krimpt.

Claessens: ,,Wat ook vooral meespeelt, is het aantal collega’s dat langdurig in de ziektewet zit. Door achterstanden in de zorg en tekorten bij het UWV duurt het langer voordat mensen vanuit zo’n situatie terugkeren.” Als een collega zich een dag of avond voor zijn dienst ziekmeldt, is het rooster vaak nog wel aan te passen, stelde de woordvoerder. ,,Maar als dit ’s ochtends gebeurt, lukt dit niet altijd meer.”