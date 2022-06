Opnieuw probeert iemand Nijmeegs café 't Paleis in brand te steken: ‘Het is persoonlijk aan het worden’

Twee tips over brand in Nijmeegs café ’t Paleis na Opsporing Verzocht

NIJMEGEN - De uitzending over de brand in het Nijmeegse café ’t Paleis heeft twee tips opgeleverd, laat de politie weten. De brandstichting in het café was een van de zaken waarvoor aandacht wordt gevraagd door het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

21 april