Oproep ziekenhuis: niet meer dan één bezoeker bij patiënten wegens corona

Alle hens aan dek

In het ziekenhuis liggen kwetsbare mensen voor wie een besmetting met het virus grote gevolgen kan hebben. Daarbij wil Voss ook voorkomen dat personeel besmet raakt, omdat het voor de ziekenhuis mogelijk binnenkort alle hens aan dek is om alle ziektegevallen op te kunnen vangen. Ook is de maatregel er op gericht de verdere verspreiding van het virus onder de bevolking in te dammen. ,,We moeten zorgen dat we niet zulke pieken krijgen dat we het niet meer aankunnen.’’